Paraense é presa em aeroporto ao tentar levar quase 5 kg de cocaína para França

Policiais federais prenderam, na última sexta-feira (3), uma mulher de 31 anos que transportava 4,6 quilos de cocaína escondidos no forro de uma mala de mão. O flagrante aconteceu no Aeroporto Internacional do Recife, em Pernambuco. A passageira não teve o nome divulgado, mas a Polícia Federal afirma que trata-se de uma pessoa nascida em Belém, que residia em Ananindeua, na Região Metropolitana. A informação foi divulgada pelo órgão no último domingo (5).

De acordo com as informações da PF, a paraense trabalha com vendedora de confecções e não tem antecedentes criminais. Durante o interrogatório, ela confessou aos policiais federais que o destino final da droga seria Paris, na França. Caso seja condenada, ela pode receber uma pena entre 5 a 20 anos de prisão.

O flagrante ocorreu por volta das 21h, durante uma fiscalização de rotina para repressão do tráfico internacional e doméstico de drogas e outros crimes no Aeroporto do Recife. Além da droga, também foram apreendidos um celular, uma passagem aérea e alguns documentos, além de mil euros, quantia que equivale a R$ 5.120.

À Polícia Federal a passageira paraense não revelou quem seria o remetente e nem quem receberia a droga em Paris. Ela relatou que receberia R$ 12 mil pelo transporte do entorpecente e que aceitou a proposta por estar passando por dificuldades financeiras.

Essa foi a 14ª apreensão de drogas feita só este ano no Aeroporto do Recife. Até o último domingo (5), a Polícia Federal já havia retido 43 quilos de cocaína e 29 quilos de maconha durante as fiscalizações, e também prendido dez mulheres e quatro homens.