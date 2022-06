Homem que afirma ser integrante do Comando Vermelho é preso por tráfico de drogas em Muaná

Um homem que diz ocupar o cargo de "disciplina" da facção criminosa Comando Vermelho Rogério Lemgruber (CVRL) foi preso na última terça-feira (31), no município de Muaná, na região do Marajó. A Polícia Militar informou que Luís Henrique da Silva Soares, conhecido como "Musculoso", foi flagrado com petecas de óxi e encaminhado para a delegacia de Polícia Civil, suspeito de tráfico de drogas. Com informações do portal Notícia Marajó.

Os policiais da 20ª Companhia Independente de Polícia Militar receberam uma denúncia anônima informando que, durante a noite, vários suspeitos estariam vendendo drogas na passagem Miguelzinho. A informação foi dada pelo gestor do 11º Comando de Policiamento Regional (CPR XI) do Marajó Oriental, coronel Josimar Leão.

VEJA MAIS

De posse da denúncia, os pliciais foram até o local informado e fizeram um cerco para evitar fugas. Durante a abordagem, foram apreendidas 24 petecas de óxi escondidas dentro da carteira do suspeito. Segundo a PM, ele teria dito para os militares que vendia drogas para um homem identificado apenas como "Zolho", que teria conseguido fugir.

Ainda de acordo com a PM, Luís Henrique Soares teria afirmado, em depoimento, que ocuparia o cargo de "disciplina" do Comando Vermelho. Ele já tem passagens na polícia por roubo e tráfico de drogas, e também é suspeito de ameaçar com uma arma de fogo um morador da passagem Miguelzinho, que foi forçado a mudar de endereço.