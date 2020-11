Mulher usa melancia como barriga falsa para traficar drogas e é presa em flagrante

Uma mulher de 38 anos foi presa em flagrante com 2 kgs de pasta de base de cocaína escondida dentro de uma melancia no último domingo (29). Ela amarrou a fruta ao corpo e fingiu que estava grávida para esconder a droga, mas o truque falhou. O caso ocorreu no município de Guaratinguetá, em São Paulo.

De acordo com informações apuradas da Polícia Militar, a mulher estava em um ônibus de turismo que seguia para o Rio de Janeiro quando passageiros suspeitaram e chamaram a polícia.

Ao revistar a suspeita, os agentes perceberam que a barriga era falsa. À polícia, ela confessou que trouxe a droga do Paraguai, passou por São Paulo e seguiria para o Rio de Janeiro, no qual o material seria entregue.

Foram apreendidos 2 kgs de pasta base de cocaína. A mulher foi presa em flagrante por tráfico de drogas.