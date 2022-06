Policiais militares da Rotam prendem homem por tráfico de entorpecentes em Belém

Policiais militares do Batalhão de Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (Rotam) prenderam um homem por comercializar entorpecentes, em Belém. A apreensão ocorreu durante ação realizada, na quinta-feira (2), no conjunto CDP. Eles também apreenderam uma certa quantidade de drogas.

Os agentes contaram que realizavam rondas e foram informados, por populares, que um homem estaria vendendo entorpecentes em uma via do bairro. Os militares foram, então, até a área indicada e localizaram um homem com as características repassadas pelos denunciantes.

Durante a abordagem, os militares encontraram 63 papelotes de oxi, uma quantidade de maconha e uma balança de precisão. O acusado foi apresentado na Seccional da Sacramenta, para que fossem adotadas as devidas providências. A droga apreendida também foi encaminhada para a autoridade policial de plantão naquela unidade da Polícia Civil, cujos investigadores vão realizar mais apurações para tentar descobrir mais detalhes sobre o acusado e o comércio desses entorpecentes.