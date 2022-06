Polícia Militar prende traficante de droga conhecida como ‘arrebite’, em Paragominas

A Polícia Militar do Pará apreendeu mais de 3500 comprimidos da droga conhecida como "arrebite", em Paragominas, na região sudeste do Pará. De acordo com as informações divulgadas pela PM, neste domingo (5), o homem que comercializava a substância ilícita levantou suspeita ao ver a aproximação dos militares.

Tudo começou quando os militares faziam uma renda próximo a um posto de gasolina no bairro Nagibão. Ao perceber a aproximação dos agentes, o suspeito, que não teve o nome identificado, jogou uma sacola no chão. Aos agentes, ele afirmou que estava oferecendo para caminhoneiros, além de uma pequena quantidade de cocaína e R$ 106,80.

Segundo a PM, todo material apreendido e o homem detido foram encaminhados para a delegacia de Polícia Civil, onde foram apresentados para a autoridade policial.