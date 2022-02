Brasileiros presos na Tailândia levavam R$ 7,3 milhões em cocaína; trio pode ser condenado à morte

Mary Hellen Coelho Silva, Jordi Vilsinski Beffa e um terceiro homem que não teve o nome divulgado foram presos no aeroporto de Bangkok, na Tailândia, no último dia 14 de fevereiro, com 15,5 quilos de cocaína distribuídos em suas bagagens. O carregamento da droga foi avaliado em 46,5 milhões de baht (equivalente a R$ 7,3 milhões pela cotação de segunda-feira, 21), conforme informou a alfândega tailandesa, durante coletiva de imprensa sobre o caso. As informações são do portal Último Segundo, do IG.

O trio pode ser condenado à morte, uma vez que, desde o dia 9 de dezembro de 2021, entrou em vigor na Tailândia uma lei sobre crimes relacionados a drogas que, segundo o Ministério da Justiça do país, tem como objetivo punir os "grandes traficantes" em vez dos "pequenos".

"O objetivo desta lei é conciliar as leis de narcóticos e ajustar as penalidades para serem proporcionais à gravidade do delito", explicou a pasta por meio de um comunicado emitido no último dia 30 de novembro.

A Tailândia é famosa por suas duras sentenças para crimes relacionados ao tráfico de drogas. Elas incluem prisão perpétua e pena de morte, em geral para traficantes, dependendo das substâncias e suas quantidades

Família de brasileira pede socorro ao Itamaraty

O posicionamento oficial do Ministério das Relações Exteriores sobre o apelo da mulher e dos dois homens detidos no país asiático é de que o Itamaraty acompanha a situação e "presta toda a assistência cabível" a eles.

A pasta foi procurada para explicar como o governo brasileiro tenta mediar a situação e fazer com que o trio seja julgado em território nacional, onde não há pena de morte. Por meio de nota, o Ministério das Relações Exteriores respondeu apenas que presta a "assistência cabível" e destacou que informações detalhadas só poderão ser repassadas com a autorização dos envolvidos.