Ouça o áudio desesperado da brasileira presa na Tailândia e que pode pegar pena de morte

A família da brasileira de 21 anos que foi presa na Tailândia transportando drogas junto com outros dois brasileiros soube do ocorrido após a jovem mandar um áudio por um aplicativo de mensagens. “Eu vou te passar o contato do doutor Edson, por favor liga pra ele. Fala pra ele fazer alguma coisa. Fala pra ele mandar a gente pro Brasil, pra gente responder lá”, apelou a jovem Mary Helen Coelho Silva. O áudio foi obtido pelo G1 do Sul de Minas, que divulgou as informações. Ouça:

VEJA MAIS

Na Tailândia, dependendo da quantidade de drogas e circunstâncias, o tráfico de drogas pode ser punido com pena de morte. Mary Helen e os outros dois brasileiros presos no aeroporto de Bangkok transportavam 15,5 quilos de cocaína, que somavam R$ 7,5 milhões.

O Itamaraty informou que, por meio da embaixada de Bangkok, acompanha a situação e presta toda assistência aos brasileiros.