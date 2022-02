Saiba quem é a brasileira presa na Tailândia, que pode pegar pena de morte

Mary Hellen Coelho Silva, de 21 anos, foi presa na Tailândia após ser flagrada com 15,5 quilos de cocaína. Antes de ser pega no Aeroporto de Bangkok, ela abandonou um emprego com carteira assinada no Brasil. A jovem vivia em Pouso Alegre (MG), com a mãe e quatro irmãos. Ela trabalhava em uma churrascaria da cidade. A mãe de Mary Hellen está em tratamento contra um câncer de útero. As informações são do Yahoo Notícias.

A brasileira foi presa no último dia 14 de fevereiro, com dois outros homens, Jordi Vilsinski Beffa, de 24 anos, morador de Apucarana (PR) e um segundo homem, de 27 anos, que não teve o nome e nem a cidade divulgados. Mary Hellen é investigada por tráfico de drogas, crime que pode dar pena de morte no país asiático.

O voo em que a jovem saiu do Brasil partiu de Curitiba (PR).

Família não sabia do envolvimento com o tráfico

A irmã de Mary Hellen, Mariana Coelho, disse ao G1 Sul de Minas que elas sonhavam em abrir uma loja de bolos. A irmã conta que a família ficou sabendo da prisão pela própria Mary, por um áudio enviado por aplicativo de mensagens.

“Nosso objetivo é que ela não pegue a prisão perpétua ou pena de morte”, defendeu Mariana.

“No domingo passado ela fez contato comigo. Ela me mandou um áudio desesperada falando que tinha sido presa na Tailândia. Pediu para eu ajudar ela de alguma forma, entrar em contato com a embaixada brasileira. Só que eu não tinha noção da dimensão daquilo, não sabia da gravidade. Pra mim, ela estava viajando para Curitiba atrás de algum namorado, estas coisas que os jovens fazem”, relatou Mariana.

A mãe das jovens, após saber da notícia, precisou ser internada.