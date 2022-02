Veja o que se sabe sobre os brasileiros presos na Tailândia e que podem pegar pena de morte

Eles são jovens, mas com o futuro ameaçado por terem cometido um grande erro num país onde o tipo de crime que praticaram pode ter como consequência a pena capital. Os três brasileiros presos em Bangkok, na Tailândia, dois homens e uma mulher, têm entre 21 e 27 anos. Mary Hellen Coelho Silva, a mais nova, é moradora de Pouso Alegre (MG) e saiu de Curitiba, no Paraná, acompanhada de um outro brasileiro, de 27 anos, mas que ainda não teve o nome divulgado. Eles desembarcaram em Bangkok por volta das 7h de segunda-feira (14) e foram flagrados com drogas na bagagem, após a equipe desconfiar de itens mostrados no raio X. As informações são do G1 Paraná.

No mesmo dia, em outro voo, chegou ao País Jordi Vilsinski Beffa, de 24 anos, morador de Apucarana (PR). Com ele, foram encontrados 6,5 quilos de cocaína escondidos em duas malas, segundo as autoridades locais. Ainda não foi divulgado se ele conhecia Mary Helen e o outro homem que viajava com ela.

No total, o trio transportava 15,5 quilos de cocaína. Na Tailândia, o tráfico de drogas pode ser punido com pena de morte, dependendo da quantidade de droga e das circunstâncias.

De acordo com o Itamaraty, a embaixada de Bangkok acompanha a situação e presta assistência aos brasileiros. Porém, não foram informados mais detalhes sobre o que está sendo feito em relação ao caso.

“Queremos uma ajuda, não é possível que não tem nada o que ser feito. Eu mandei um e-mail para o Itamaraty. Eles me retornaram dizendo que tem ciência que a minha irmã estava presa em Bangkok, mas que eles não poderiam contratar um advogado. Eu não sei na verdade como eles podem ajudar. Acho que ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém. Pagar com a vida é muito forte, ne? Uma menina de 22 anos é muito jovem”, declarou a irmã de Mary Helen, Mariana Coelho.