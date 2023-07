Naufrágio Combu: familiares das vítimas fazem reconhecimento dos corpos no IML

Os familiares de Natalino Pantoja, de 77 anos, e Paulo Bittencourt, de 34 anos — duas das últimas vítimas encontradas do naufrágio que ocorreu com uma rabeta que saiu da Ilha do Combu no último domingo, 9 — aguardam para fazer o reconhecimento dos corpos nesta terça-feira, 11, no Instituto Médico Legal (IML), na sede da Polícia Científica do Pará, em Belém. Durante a manhã, os corpos foram localizados próximo à Ilha das Onças por ribeirinhos que acionaram o Corpo de Bombeiros para fazer a remoção.

Segundo os familiares que estão em frente ao IML, eles aguardam para realizar a entrega dos documentos e dar continuidade aos procedimentos. O IML informou que, devido ao avançado estado de decomposição, os corpos não poderão ser velados pelos familiares. Até por volta das 11h, os corpos ainda não haviam sido liberados.

Está previsto que até o final desta tarde os corpos de Natalino e Paulo sejam liberados para enterro. De acordo com Ana Maria Macedo, nora de Natalino, foi informado pelo IML que o corpo de Paulo Bittencourt será o primeiro a ser liberado. Os filhos de Natalino devem levar o corpo do idoso para a cidade de Barcarena, onde irá ocorrer o enterro.

"Os filhos e a esposa do Natalino estão decidindo levar ele para enterrar em Barcarena. Quando estava vivo, ele sempre quis ser enterrado lá. Então eles querem fazer a última vontade do pai. O pessoal do IML disse que os dois têm que ser logo enterrados por causa do condição do corpo", disse Ana Maria.