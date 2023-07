Naufrágio Combu: prefeitura de Belém presta apoio às buscas

A Prefeitura de Belém divulgou uma nota no início da tarde desta segunda-feira, 10, se solidarizando aos familiares e amigos de uma família que foi vítima de naufrágio durante o percurso entre Belém e a ilha do Combu, no rio Guamá, domingo, 9. Na ocasião, nove pessoas estavam na rabeta. Um bebê de seis meses morreu e três ficaram desaparecidas, sendo que uma delas foi encontrada sem vida no começo da tarde de hoje.

Por meio das redes sociais, o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, prestou solidariedade e disponibilizou os órgãos municipais para que colaborem com as buscas aos desaparecidos.

Além disso, um representante da secretaria de cidadania e direitos humanos da Prefeitura também esteve no Porto do Açaí para conversar e prestar apoio aos parentes das vítimas. "Além da solidariedade, nesse primeiro momento estamos colocando à disposição toda a estrutura da prefeitura, no ponto de vista da assistência às famílias, já que é um muito difícil a perda e também de busca de informações sobre os desaparecidos. Então estamos entrando em contato com alguns parentes dessas pessoas para dispor da rede de serviços, como o acompanhamento psicológico. Também vamos verificar se haverá outros desdobramentos sobre o caso e o possível auxílio”, declara.

A embarcação que naufragou vinha da ilha do Combu e desembarcaria no Porto do Açaí, no bairro do Jurunas. A rabeta, como são chamados os barcos de pequeno porte, não pertencia à cooperativa cadastrada pela Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), que faz o trajeto com passageiros de Belém-Combu.

Após o sinistro, foi dado início às busca pelas três pessoas desaparecidas. O trabalho está sendo feito pelo Corpo de Bombeiros do Pará e pela Marinha do Brasil. Uma das vítimas, Sarah Oliveira, de 29 anos, já foi encontrada sem vida.

A prefeitura diz que, até o momento, a Defesa Civil Municipal não foi acionada pelo Centro Integrado de Operações (Ciop), da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup).