Naufrágio Combu: corpo de uma das vítimas é localizado

Uma das vítimas do naufrágio que aconteceu na noite de domingo, 9, no Rio Guamá, em Belém, foi localizada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA), no início da tarde desta segunda-feira, 10. O corpo de Sarah Oliveira, de 29 anos, foi encontrado em frente ao Portal da Amazônia, no bairro do Jurunas.

De acordo com informações do local, o corpo foi encontrado pelo 1° Grupamento Marítimo Fluvial, que já realizava buscas desde a manhã desta segunda. Sarah Oliveira era uma das três pessoas desaparecidas no naufrágio de uma rabeta, que virou na noite de domingo enquanto fazia a travessia da Ilha do Combu para Belém.

VEJA MAIS

A embarcação carregava nove pessoas. Cinco se salvaram, um bebê de seis meses de idade morreu e três ficaram desaparecidos. Além de Sarah, sumiram nas águas do Rio Guamá o dono da rabeta, Natalino Pantoja, de 77 anos, e Paulo Bittencourt, 31. Todas as pessoas eram da mesma família.

As buscas pelos outros dois desaparecidos continuam sendo realizadas pelo CBMPA e também pela Capitania dos Portos da Amazônia Oriental (CPAOR).