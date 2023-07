Naufrágio Combu: bebê de 6 meses que morreu estava comemorando 'mesversário' na ilha

O bebê de apenas seis meses de idade que morreu no naufrágio de uma rabeta que atravessava o Rio Guamá no último domingo, 9, estava comemorando o 'mesversário' na Ilha do Combu, informam familiares da vítima. Ele e outras oitos pessoas estavam na embarcação quando houve o acidente. Cinco foram resgatadas e três seguem desaparecidas nesta segunda-feira, 10.

De acordo com os familiares dos envolvidos no acidente, que acompanham as buscas pelos desaparecidos nesta segunda-feira, em um porto, no bairro do Jurunas, em Belém, a maresia foi responsável pelo naufrágio da rabeta.

Pedro Barbosa, carregador de açaí. (Ivan Duarte / O Liberal)

Pedro Barbosa, um carregador de açaí que estava na área e presenciou o acidente, conta que chegou a retirar o bebê e a mãe da embarcação de resgate quando eles desembarcaram em Belém:

"Quando a criança chegou aqui, nós tiramos, ela já tava falecida. Foi levada para UPA. A mãe estava em estado de choque, né? Chorando. Estava chovendo muito na hora, muito relâmpago", relata.

Nesta segunda-feira, seguem desparecidas três pessoas: o dono da rabeta, Natalino Pantoja, de 77 anos, e tios da criança que morreu, Sarah Oliveira, 29, e Paulo Bittencourt, 31.

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) e a Capitania dos Portos da Amazônia Oriental (CPAOR) realizam buscas mais próximo à área da Ilha de Cotijuba, onde teria acontecido o naufrágio.