Naufrágio Combu: idoso desaparecido é avô do bebê que morreu

Natalino Pantoja, de 77 anos, uma das duas pessoas que continuam desaparecidas após o naufrágio de uma rabeta no Rio Guamá, em Belém, na noite de domingo (9), é avô do bebê de seis meses que morreu na tragédia. Além de Natalino, que era o dono da embarcação, Paulo Bittencourt, 31, amigo da família, também ainda não foi localizado.

Em entrevista coletiva à imprensa, na tarde desta segunda-feira (10), a Marinha do Brasil informou que dez pessoas estavam na rabeta no momento do naufrágio: seis sobreviveram, dois continuam desaparecidos e dois morreram - o bebê de seis meses e Sara Oliveira, 29, tia da criança.

De acordo com os familiares dos envolvidos no acidente, que acompanham as buscas pelos desaparecidos nesta segunda-feira, em um porto, no bairro do Jurunas, em Belém, a maresia foi responsável pelo naufrágio da rabeta.

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) e a Capitania dos Portos da Amazônia Oriental (CPAOR) realizam buscas mais próximo à área da Ilha de Combu, onde ocorreu o naufrágio