Naufrágio Combu: 'Acreditamos que ela não era regular', diz tenente-coronel do Gflu

O tenente-coronel Taylor Bruno Anaissi, coordenador de operação do Grupamento Fluvial de Segurança Pública do Estado (Gflu), falou, na tarde desta segunda-feira (10), que a embarcação que naufragou no Rio Guamá, em Belém, após uma festa particular no Combu, era irregular.

Durante coletiva de imprensa no Comando do 4º Distrito Naval, no bairro da Cidade Velha, o militar informou que a rabeta envolvida no acidente não possuía nenhum registro na Capitania dos Portos da Amazônia Oriental (CPAOR), o que reforçou a ideia da irregularidade. No entanto, segundo ele, somente com a finalização das investigações da Polícia Civil e da CPAOR que poderá revelar se o barco era de fato ou não regular. O acidente ocorreu no começo da noite deste domingo (9). Seis pessoas sobreviveram, outras duas morreram (incluindo um bebê de seis meses) e mais duas seguem desaparecidas.

“Ainda não foi encontrado registro dela (embarcação) na Capitania. Os parentes (dos passageiros) não souberam informar o nome. (...) A princípio, a gente acredita que ela não era regular. Mas, ainda, não podemos afirmar com certeza. Precisamos que inquérito da Capitania dos Portos e da Polícia Civil avancem para que possamos tomar informações mais precisas. As buscas pelos desaparecidos continuam até que eles sejam encontrados”, disse o tenente-coronel.

A suspeita de que o tempo teria provocado o acidente, que já havia sido dita por testemunhas, foi reforçada por Anaissi.

"A questão do tempo, a maresia muito tensa, supostamente, teria invadido a lancha com água, que não suportou e veio a pique (quando a embarcação afunda pela força das águas)", relatou o coordenador do Gflu.