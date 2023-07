Naufrágio Combu: Governador e prefeito de Belém manifestam solidariedade

O governador Helder Barbalho e o prefeito Edmilson Rodrigues manifestaram, nesta segunda-feira (10), solidariedade aos atingidos pelas perdas do naufrágio de uma rabeta na Ilha do Combu, em Belém. As declarações foram feitas por meio do Twitter. O acidente ocorreu na noite deste domingo (9). Segundo o Grupamento Fluvial de Segurança Pública do Estado (Gflu), seis pessoas sobreviveram, outras duas morreram (incluindo um bebê de seis meses) e mais duas seguem desaparecidas.

"Minha solidariedade aos familiares das vítimas do naufrágio que aconteceu na noite desse domingo (9) no Rio Guamá. Lamentavelmente, um bebê de 6 meses morreu. Mergulhadores do Corpo de Bombeiros realizam buscas aos desaparecidos", escreveu Helder.

Já o prefeito Edmilson Rodrigues disse ter colocado a prefeitura a postos para auxiliar nas bucas dos desaparecidos.

"Com profundo pesar presto solidariedade à família de um bebê, vítima fatal do naufrágio ocorrido domingo no Combu. Coloco a Prefeitura à disposição para cooperar nas buscas das pessoas desaparecidas e colaborar com a apuração das circunstâncias e responsabilidades deste desastre", escreveu.

