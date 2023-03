Crime ambiental: cobra é morta no bairro do Guamá, em Belém; responsáveis podem ser presos

Uma cobra sucuri foi morta por moradores do bairro do Guamá, em Belém, na terça-feira (14). A serpente foi encontrada durante as fortes chuvas associadas à maré alta que atingiram a capital e causaram alagamentos ao longo do dia. A atitude configura crime ambiental e os responsáveis podem cumprir pena de seis meses a um ano e pagar multa.

Segundo informações que circulam nas redes sociais, a sucuri foi avistada nas proximidades do canal Caraparu. O animal apresentava a barriga inchada e os moradores acreditaram que o animal teria devorado uma criança, o que motivou a ação criminosa. Ao abrir a cobra, porém, a comunidade encontrou o corpo de um cachorro.

Ainda conforme relatos na internet, os moradores entraram em contato com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará (CBMPA), mas não teriam obtido respostas.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou às autoridades competentes informações sobre o registro do caso e se os autores do crime já foram localizados, e aguarda um retorno.

Crime ambiental

Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida, é crime ambiental, segundo o artigo 29 da Lei Nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. A pena pode ser de seis meses a um ano de detenção e multa.

O que fazer ao encontrar uma cobra no meio urbano?

De acordo com a Polícia Militar do Estado do Pará (PMPA), por meio do Batalhão de Polícia Ambiental (BPA), só em janeiro deste ano, 21 ofídios foram resgatados. No mês passado, houve, pelo menos, quatro registros de cobras avistadas em locais incomuns: uma surucucu-de-fogo em São Miguel do Guamá; uma sucuri nas proximidades do Canal do Galo, no bairro da Sacramenta, em Belém; uma sucuri em Altamira; e uma sucuri no bairro do Curió-Utinga, também na capital.

Ao encontrar uma cobra ou qualquer outro animal silvestre nessas situações, o importante é ligar para o 190.