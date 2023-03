Jovem viraliza após mostrar ‘cobra gigante’ de estimação no colo; video

Uma jovem da Indonésia viralizou recentemente nas redes sociais após publicar um vídeo com seu “animalzinho” de estimação. O motivo da repercussão foi ela compartilhar um vídeo com um cobra píton gigante em seu colo. Sem demonstrar nenhum tipo de medo, a mulher está sentada ao lado do animal, que em média chegam aos 5 metros de comprimento, mexendo em seu celular, demonstrando sua relação amigável com o réptil.

Por não ser muito comum ter como animal de estimação uma espécie temida, o vídeo viralizou na internet. No Twitter, uma postagem mostrando o momento já ultrapassa as 560 mil visualizações. Veja o vídeo:

VEJA MAIS

Alguns espectadores se mostram impressionados com a cena, devido a calmaria da jovem com um animal predador. Por outro lado, outros se mostram preocupados e afirmam que "um dia a jovem vai aparecer no estômago da píton".

Um internauta desconfiou da veracidade do vídeo e comenta que as imagens possam ter sido manipuladas com edição para repercurtir. “Parece uma espécie de píton. Algumas partes do vídeo foram esticadas para fazer a píton parecer mais longa, ou ela foi editada. Sinceramente, sinto que alguma parte da cobra era de fato real. Mas exagerado demais. Não tenho estimativa de quão grande é no vídeo”, explicou.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)