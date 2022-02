Caso Geordana: ex-namorado e acusado de matar modelo depõe hoje

Ocorre na manhã desta quarta-feira (16), na 4ª Vara Criminal de Ananindeua, a audiência de instrução do réu Lúcio Magno do Espírito Santo Quadros, que responde pelo assassinato da modelo Geordana Natally Sales Farias em prisão preventiva.

De acordo com o Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), a audiência de instrução é uma fase do processo na qual as partes são ouvidas pelo juiz e colhidas provas. A denúncia contra o acusado foi recebida pelo juiz Emanoel Mouta, no último dia 10 de fevereiro.

Relembre o caso Geordana

Aos 20 anos, a modelo Geordana Natally Sales Farias foi morta a facadas pelo ex-namorado Lúcio Magno do Espírito Santo Quadros, de 22 anos, no dia 1º de setembro do ano passado, na Cidade Nova, em Ananindeua.

O jovem não aceitava o fim do relacionamento. No dia do crime, ele teria marcado um encontro com a moça perto da casa dela. Quando ela chegou, foi atacada com uma faca. Houve luta, e Geordana foi atingida com várias facada no pescoço e no rosto. Lúcio também ficou ferido, mas conseguiu fugir.

Lúcio foi detido em sua casa, horas depois, pelo 6º Batalhão de Polícia Militar. Ferido, ele foi levado para receber atendimento na UPA e depois encaminhado para a Seccional Urbana da Cidade Nova.