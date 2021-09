Modelo morta a facadas é sepultada no mesmo cemitério onde a mãe está enterrada

Geordana Farias, modelo de 20 anos morta a facadas pelo ex-namorado em Ananindeua, foi sepultada na manhã desta quinta-feira (2), em cemitério no bairro do Tapanã, em Belém. Amigos e parentes da jovem saíram da capela, onde o corpo da jovem estava sendo velado, no bairro do Guamá, e seguiram de ônibus para o cemitério em Icoaraci.

O enterro ocorreu em uma cerimônia intimista fechada apenas para amigos mais próximos e a família e contou com a presença de 30 pessoas. Segundo parentes, a mãe de Geordana, que morreu quando ela era criança, está enterrada no mesmo cemitério.

Muito abalados, familiares não quiseram falar com a imprensa, e após uma breve despedida na frente da capela, o caixão seguiu para sepultamento.