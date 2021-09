‘Desfile pelas passarelas do céu’, despedem-se nas redes sociais amigos de modelo morta em Ananindeua

O assassinato da modelo Geordana Natally Farias, de apenas 20 anos, provocou sentimento de tristeza e revolta entre os amigos da jovem, que lamentaram sua morte através das redes sociais.

A jovem foi assassinada a facadas, na madrugada desta quarta-feira (1º), e o principal suspeito é o homem, identificado como Lúcio Magno do Espírito Santo Quadros, de 21 anos, com quem ela tinha um relacionamento conturbado.

“Uma triste notícia em saber da crueldade que tirou a vida da Geordana Farias. Uma menina de sonhos, super do bem, educada, com um futuro imenso pela frente, ter a vida tirada cruelmente é absurdamente revoltante”, escreveu um amigo horas após o crime.

“Que seu brilho nunca se apague, minha eterna amiga. Agora você descansa do lado do pai. Que você desfile pelas passarelas do céu. Você vai estar sempre no meu coração, minha eterna mulata”, disse uma amiga.

“Que luz linda brilha! Agora, brilha lá no céu! Gratidão por ter te encontrado nessa vida, minha amiga, e receber sua generosidade, amizade... por gargalhar com você! Siga brilhando na luz eterna. Que Deus conforte os corações de todos”, desejou outro amigo.