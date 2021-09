Corpo de Geordana Farias é velado em capela mortuária no bairro do Guamá

Familiares e amigos de Geordana Farias, moradores do bairro do Jurunas e também da Cidade Nova, velam o corpo da jovem na Capela Mortuária Nossa Senhora de Fátima, na rua dos Caripunas esquina com a avenida José Bonifácio, no bairro do Guamá, em Belém. O corpo foi liberado pelo Instituto Médico Legal, mas antes de chegar à capela recebeu uma preparação padrão para o velório, para retardar a decomposição dele. Mas, o procedimento incluiu um toque especial. Geordana está maquiada. O pai de Geordana, que na verdade é seu tio biológico, Gui Farias, está na capela junto com outros familiares. Eles choram bastante e, em geral, as pessoas presentes não se conformam com a trágica perda da garota, que sonhava em brilhar nas passarelas de moda.

O velório de Geordana, restrito a familiares, será na Capela Mortuária Nossa Senhora de Fátima, no Guamá (Fábio Pina)

Mais cedo, Gui Farias informou em suas redes sociais que a capela Nossa Senhora de Fátima foi a única com a qual conseguiu fechar contrato para o velório da filha na noite desta quarta-feira (1º). Ele não informou onde será o sepultamento e nem a hora. "O horário do enterro só saberei amanhã. A imprensa está proibida, é um momento da família e dos amigos", afirma no post o pai da jovem.