Caso Geordana: ex-namorado e acusado de matar modelo participa de audiência de instrução

Foi realizada nesta quarta-feira (16), na 4ª Vara Criminal de Ananindeua, a audiência de instrução do réu Lúcio Magno do Espírito Santo Quadros, que responde pelo assassinato da modelo Geordana Natally Sales Farias em prisão preventiva.

De acordo com o Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), a audiência de instrução é uma fase do processo na qual as partes são ouvidas pelo juiz e colhidas provas. A denúncia contra o acusado foi recebida pelo juiz Emanoel Mouta, no último dia 10 de fevereiro.

A audiência comelou por volta das 10h30, conforme informou o TJPA. Às 14h, a audiência foi encerrada e teve a oitiva de 4 testemunhas, sendo 3 de acusação e 1 de defesa, além do interrogatório do réu. Os autos serão encaminhados ao MP e à Defesa para apresentar alegações. Depois, os autos retornam ao Juízo para decisão. No interrogatório, o acusado manteve o silêncio.

Relembre o caso Geordana

Aos 20 anos, a modelo Geordana Natally Sales Farias foi morta a facadas pelo ex-namorado Lúcio Magno do Espírito Santo Quadros, de 22 anos, no dia 1º de setembro do ano passado, na Cidade Nova, em Ananindeua.

O jovem não aceitava o fim do relacionamento. No dia do crime, Lúcio teria marcado um encontro com a moça na casa dele. Os dois chegaram a dormir juntos.

Por volta das 5h da madrugada daquele dia 1º, o casal teria iniciado uma discussão. Houve luta corporal, e Geordana foi atingida com várias facada no pescoço e no rosto. Lúcio também ficou ferido, mas conseguiu fugir.

O acusado foi detido em sua casa, horas depois, pelo 6º Batalhão de Polícia Militar. Ferido, ele foi levado para receber atendimento na UPA e depois encaminhado para a Seccional Urbana da Cidade Nova.