Fiéis mortos no Pará: audiência de acusado de atropelar e matar mãe e filho será nesta quarta

A audiência de instrução e julgamento do processo de Sirley Dantas Lira, 38, ocorre nesta quarta-feira (7). Ele é acusado de dirigir embriagado e matar dois romeiros e deixar outros 13 feridos durante a procissão da “Caminhada da Fé com Maria”, em dezembro do ano passado, na BR-163, entre os municípios de Mojuí dos Campos e Santarém, oeste do Pará.

Na audiência, o motorista poderá prestar depoimento e contar a sua versão sobre as circunstâncias da tragédia, mas também terá o direito de permanecer em silêncio. O ato processual deve ocorrer a partir das 9h, pela 3ª Vara Criminal de Santarém, e será conduzido pelo juiz titular Gabriel Araújo.

Sirley responde por dois homicídios qualificados, da mãe e filho Maria Ângela Gomes Moraes e Marcílio Neto de Moraes. Ele também é acusado de três tentativas de homicídio qualificadas.

Sobre o caso

O grave acidente foi registrado na madrugada do dia 4 de dezembro de 2022. Segundo testemunhas, os fiéis saíram do município de Mojuí dos Campos rumo a Santarém, quando um veículo avançou a procissão, atropelando várias pessoas e matando duas. Sirley e outros dois homens que estavam no veículo foram presos em flagrante, após tentarem fugir do local. Eles foram identificados como Odair José Costa Soares, 49, e Antônio José Costa Soares, 48.

O acidente ocorreu após o condutor do veículo furar o bloqueio da Polícia Rodoviária Federal, na comunidade de Cipoal. A PRF disse que os três ocupantes do carro foram submetidos ao teste do bafômetro e o equipamento atestou positivo para embriaguez. Além disso, a equipe também encontrou uma quantidade de maconha no interior do veículo.