Arquidiocese de Santarém lamenta tragédia durante ‘Caminhada de Fé com Maria’

Na manhã deste domingo (4), a Arquidiocese de Santarém divulgou uma nota de pesar e solidariedade por conta do grave acidente de trânsito que resultou na morte de dois devotos e deixou outros sete feridas, que participavam da 28ª Caminhada de Fé com Maria, na madrugada deste domingo (4), na BR-163, na região oeste do Pará. O condutor do automóvel e outros dois homens que estavam no carro foram presos no local.



“Neste momento de dor, rogamos ao Nosso Senhor Jesus Cristo que receba em sua morada celeste as vítimas fatais e lhes conceda em sua infinita misericórdia o descanso eterno”, diz um trecho da nota. “Ao mesmo tempo, manifestamos o nosso apoio e a nossa solidariedade às vítimas internadas nos hospitais da cidade, e imploramos a Nossa Senhora da Conceição a intercessão pela plena recuperação de todos. A todos os familiares e amigos, clero e povo de Deus, nossas orações e condelência”, finaliza o comunicado.