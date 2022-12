Fiéis mortos na 'Caminhada da Fé com Maria': Diretoria da Festa suspende programação cultural

A Diretoria da Festa de Nossa Senhora da Conceição, em Santarém, suspendeu a programação cultural deste domingo (4). A decisão veio após o atropelamento de fiéis que participavam da Caminhada da Fé com Maria, na BR-163, entre Mojuí dos Campos e Santarém, no oeste do Pará. O caso ocorreu na madrugada deste domingo. Na tragédia, duas pessoas morreram. As vítimas foram identificadas como Maria Ângela Gomes Moraes e Marcílio Neto de Moraes, mãe e filho.



Por meio de um comunicado oficial, a diretoria informou: “Em decorrência dos recentes acontecimentos, a Diretoria da Festa comunica aos fiéis que suspenderá a programação cultural de hoje, 4 de dezembro. Nesse sentido, a Celebração Eucarística, a Feira do Círio e a Feira Gastronômica do Arraial funcionam como de costume, não havendo programação​​ no palco”, explicou.

Três suspeitos do atropelamento, todos embriagados, foram presos no local do acidente e conduzidos para a delegacia de Polícia Civil. Sirlei Dantas Lira, de 37 anos, confessou que dirigia o veículo envolvido na tragédia. Dentro do autom​​óvel, a polícia encontrou ainda uma pequena porção de maconha. O motorista teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, no início da tarde deste domingo. Os outros dois suspeitos, identificados como Odair José Costa Soares, 48 anos, e Antônio José Costa Soares, 47 anos, foram liberados.