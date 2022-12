Fiéis mortos no Pará: Mãe e filho atropelados são enterrados nesta segunda (5)

​Os corpos de Ângela Maria Gomes Moraes e Marciro Mendes Moraes, mãe e filho, foram enterrados na manhã desta segunda-feira (5), após cerimônia religiosa na Igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no bairro Liberdade, em Santarém. Mãe e filho foram atropelados na madrugada de domingo (4), enquanto participavam da 28ª Caminhada de Fé com Maria, na BR-163, entre os municípios de Mojuí dos Campos e Santarém. Treze pessoas ficaram feridas, das quais quatro permanecem internadas.​​ O motorista causador do acidente, Sirlei Dantas Lira, de 37 anos, continua preso.

No final da tarde desta segunda, o Hospital Municipal de Santarém (HMS) Dr. Alberto Tolentino Sotelo divulgou atualização sobre as vítimas que permanecem internadas. O centro de saúde atendeu 14 vítimas do atropelamento. Dentre elas, estava Ângela Maria, que não resistiu aos ferimentos e morreu, enquanto recebia atendimento médico. Marciro morreu no local do acidente.

“A equipe do HMS atendeu os 14 pacientes de imediato com os protocolos de atendimento para pacientes com trauma. Desse total, cinco pessoas chegaram com o quadro bastante grave, uma mulher com politraumatismo não resistiu”, reforçou o hospital.

“Neste momento, quatro pessoas estão internadas. Das internadas, duas são menores de idade, uma está na estabilização e a outra passou pela estabilização e, à tarde, foi encaminhada para a clínica Cirúrgica. Um paciente foi encaminhado para UTI do Hospital e a quarta vítima se mantém na clínica Cirúrgica, depois de passar por um procedimento cirúrgico por corte profundo”, detalhou.

Ainda de acordo com o hospital, os médicos plantonistas deram alta hospitalar para nove pessoas, após passarem por exames de imagem, avaliação e observação médica.

“Informamos ainda que o Serviço Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizou o primeiro atendimento e constatou um óbito ainda no local do acidente. Neste caso, confirmamos dois óbitos até o momento - 1 no Hospital e 1 no local do ocorrido”, finalizou o HMS.