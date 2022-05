Altamira: órgãos de Segurança criam núcleo de inteligência e deflagram nova fase da 'Operação Xingu'

A onda de violência na cidade de Altamira, no sudoeste paraense, levou os Comitês integrados de Segurança Pública e Defesa Social (Cispeds) - que reúnem os representantes dos órgãos de segurança pública regional - a estabeleceram, nesta segunda-feira (16), criação do "Núcleo provisório de inteligência integrado" e deflagração da terceira fase da "Operação Xingu". A medida visa combater e inibir as ações criminosas que aterrorizaram o município nas últimas semanas e garantir a segurança da população.

O Núcleo provisório de inteligência integrado vai reunir a Inteligência das Polícias Militar e Civil e Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) para aprofundar a apuração dos crimes ocorridos nas últimas semanas e facilitar que os envolvidos nos casos, já identificados, sejam localizados.

Terceira fase da "Operação Xingu"

A terceira fase da "Operação Xingu", deflagrada nesta tarde, reforçará as ações ostensivas e repressivas pelos próximos 15 dias. Dentre as ações, estão incursões, cumprimento de mandados judiciais, barreiras para fiscalizações de veículos, abordagens a pedestres e presença de efetivo em todos os bairros e pontos estratégicos do município.

Para o Superintendente Regional do Xingu, Delegado Walison Damasceno, a integração de todas as forças, são de grande importância para o avanço das investigações e a elucidação de todos os crimes ocorridos nas últimas semanas.

"Estamos reunidos com equipes da inteligência tanto de Altamira, quanto de Belém e Santarém que estão somando esforços conosco, além de equipes da Divisão de Homicídios, fazendo levantamentos de dados, apurações de campo para que os fatos sejam esclarecidos. Ressaltamos que não vamos descartar nenhuma linha de investigação, entretanto os maiores indícios apontam que as motivações estão em torno de brigas entre grupos criminosos que atuam na região, que diante de um dos eventos infelizmente vitimou também pessoas que não tinham nenhum histórico criminal. Porém, estamos trabalhando para concluir essa apuração e vamos continuar atuando de forma célere e firme, para continuar contribuindo na redução dos indicadores como estamos fazendo nos últimos três anos, tirando Altamira do ranking de cidades mais violentas", afirmou o Delegado Walison Damasceno.

Efetivo reforça ações integradas

Mais de 70 agentes de segurança das Policiais Militar e Civil, Departamento de Trânsito do Estado, Bombeiros Militar, Grupamento Aéreo de Segurança Pública, além do Departamento Municipal de Trânsito e Guarda Municipal integram as ações desenvolvidas no município. Além disso, foram deslocadas 25 viaturas, uma aeronave e um cão guarda, durante as ações ostensivas.