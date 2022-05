Mulher escapa de tentativa de homicídio em Altamira

​Uma mulher, que não teve a identidade revelada, sofreu uma tentativa de homicídio na manhã desta quinta-feira (5), no bairro Ibiza, em Altamira, no sudoeste do Pará. Uma suspeita foi presa. De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima estava saindo para trabalhar quando foi abordada por outras duas mulheres em uma motocicleta. Uma delas sacou uma arma e disparou várias vezes contra o carro da vítima, que se abaixou e conseguiu desviar dos tiros. O caso foi destaque no site Confirma Notícia.

O automóvel ficou marcado pelos tiros, deflagrados principalmente na direção da janela do motorista. Assim que percebeu que a dupla havia fugido, a vítima procurou a Delegacia de Polícia Civil de Altamira para registrar o caso. Na unidade policial, ela contou que reconheceu uma das suspeitas como Estefany de Alcântara, que seria ex-namorada de seu atual companheiro.

Durante rondas pela cidade, a PM conseguiu localizar e prender Estefany. Porém, nenhuma arma foi encontrada sob sua posse. A suspeita foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil, onde foram feitos os procedimentos cabíveis.​ As buscas continuam sendo realizadas com objetivo de localizar a comparsa de Estefany.​