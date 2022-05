Altamira: Casal é preso dentro de residência que pode ter suspeitos envolvidos com onda de violência

​Um casal, que não teve identidade divulgada, foi preso na tarde de domingo (15), durante uma força-tarefa montada em Altamira, no sudoeste paraense. O município vem sofrendo uma onda de violência nas últimas semanas. Os suspeitos foram capturados em uma das residências que podem ter envolvidos nos crimes. Eles foram autuados, em flagrante, por tráfico de drogas. Uma quantia de entorpecentes e dinheiro foi apreendida. Os dois supostos traficantes estão à disposição do Poder Judiciário.

Desde o último domingo (15), um dia após quatro pessoas serem mortas numa distribuidora de bebidas e outras quatro ficarem​​ feridas, equipes das Superintendências e Comandos Regionais, bem como equipes especializadas, se mobilizaram para reforçar as ações de segurança no município de Altamira.

Agentes da Divisão de Homicídios (DH) estão na cidade para atuar com apoio da Polícia Militar, por meio do Batalhão de Operações de Policiais Especiais (BOPE), Batalhão de Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (Rotam), Batalhão de Ações com Cães (BAC), e ainda, do Regimento de Polícia Montada (RPMOT).

Mais de 60 profissionais da segurança, entre policiais militares e civis, estão realizando, de forma ininterrupta, ações preventivas e repressivas. Paralelo a isso, há um trabalho de inteligência em curso para identificar e localizar os autores dos crimes ocorridos na noite de sábado (14).

Nas primeiras horas da manhã deste domingo, o governador do Estado, Helder Barbalho, junto a gestores dos órgãos do Sistema de Segurança do Estado e membros do Ministério Público se reuniram com os comandos locais e traçaram estratégias. As medidas são postas em prática na busca dos esclarecimentos dos fatos.

Entre as iniciativas, estão em andamento incursões de forma integrada, e também isoladas, dentro das atribuições específicas dos órgãos envolvidos. Diligências foram feitas em residências, e houve apreensão de alguns objetos, cujas análises devem contribuir para as investigações.

Operações

Além das medidas específicas, também continuam sendo intensificadas, as operações da Polícia Militar, como "Polícia Mais Forte" e "Super Overlord", que mobilizaram 15 viaturas e mais de 40 militares na tarde de domingo (15), garantindo ações ostensivas, presença nas ruas e fiscalizações em pontos estratégicos do município. O objetivo das ações ostensivas também é coibir e inibir as ações criminosas ocorridas no município, para garantir a paz social e a redução dos indicadores de criminalidade.

O secretário de Segurança Pública, Ualame Machado, pontua a importância do investimento em inteligência, que diante de eventos como esses, são essenciais para apuração investigativa por parte da Polícia Civil e dos setores de perícia e inteligência do Estado, fazendo com que ações de combate a organizações criminosas sejam exitosas, bem como a localização, em tempo breve, dos autores dos crimes.