Altamira: corpos de vítimas são liberados para famílias

As quatro pessoas mortas a tiros em uma distribuidora de bebidas no município de Altamira, no sábado (14) à noite, foram identificadas, como informou a Polícia. São elas: Diego Batista Lima, 28 anos; Nila Loiana Félix da Cunha, cuja idade não foi fornecida; Alcides da Costa Araújo Neto, 57 anos - esses três foram removidos no local do crime; e Melquis Cesário da Cunha, 38 anos (removido do hospital regional hoje (15) de manhã). Os corpos dessas vítimas foram liberados para as respectivas famílias.

Além desses óbitos, mais quatro pessoas ficaram feridas como resultado da investida de dois homens armados contra o grupo que estava bebendo no estabelecimento. Um terceiro homem ficou na retaguarda à dupla de atiradores.

Ainda na tarde do sábado (14), um rapaz foi morto no bairro Mutirão. Na sexta-feira (13), um rapaz foi assassinado no bairro Independente 2. A Polícia verifica se essas mortes têm relação entre si. Os assassinatos têm sido praticados em bairros periféricos de Altamira.