Em uma semana, barbearia registra dois homicídios, em Altamira

O proprietário de uma barbearia em Altamira, no sudoeste paraense, foi assassinado a tiros na tarde desta sexta-feira (6). O caso ocorreu na rua Acesso 3, no bairro Jardim Independente 1, Patrick Lima, de 22 anos. Segundo informou a Polícia Militar, um homem chegou ao local já atirando e um dos disparos atingiu a cabeça do empresário. Com informações do site Confirma Notícia.

Testemunhas disseram que ouviram, ao menos, três tiros. Foi confirmado que um único disparo atingiu a cabeça do jovem. O Corpo de Bombeiros foi chamado para o resgate de Patrick, mas quando a guarnição chegou à barbearia, ele estava morto no local.

A barbearia de Patrick estava recém aberta, após ter registrado um homicídio último dia 2 deste mês de maio. Neste primeiro crime, Francisco Simão Souza Júnior, de 24 anos, aguardando atendimento, na condição de cliente, quando foi surpreendido, pelo atirador com os disparos de vários tiros contra ele, que sequer teve chance de escapar.

Francisco ainda foi levado, com vida, para o hospítal público da Transamazônica, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade hospitalar. A Polícia Civil informou que investiga os casos.