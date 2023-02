Advogado é acusado de agredir ex-esposa a cotoveladas em Belém; defesa nega

Um suposto caso de agressão física em Belém viralizou nas redes sociais nos últimos dias. De acordo com o boletim de ocorrência registrado na Divisão Especializada no Atendimento À Mulher (Deam), o advogado Bruno Natan Abrahan Benchimol, 42 anos, presidente da Comissão de Atividade Notariais-Registrais da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção do Estado do Pará -, teria agredido com cotoveladas a ex-esposa e designer gráfica, Samanta Souza Pereira Lima, 22, na madrugada do último domingo (5), enquanto ela carregava no colo a filha do casal, que tem pouco mais de 1 ano de idade.

Segundo o B.O., a mulher contou à polícia que tudo começou por volta de 1h, quando Bruno adentrou na casa dela, localizada no bairro Umarizal. O casal havia se separado há duas semanas. Entretanto, ele precisou ir até o imóvel em que a vítima estava para pegar a criança, que estava sob os cuidados da mãe. Esse seria o final de semana no qual o advogado iria cuidar da filha.

Ainda segundo o registro policial, assim que Bruno adentrou no imóvel, a vítima supostamente percebeu que ele apresentava sinais de embriaguez e que teria tido relações com outra mulher. Samanta então o questionou para saber o que aconteceu. O B.O. diz que Samanta alegou que, nesse momento, Bruno teria se exaltado e dito para ela: “Eu estava sim como outra mulher. Vou me vingar de ti. O pior está por vir. Tu (Samanta) não presta”. Depois disso, segundo o boletim policial, o homem a atacou com cotoveladas na cabeça e na nuca. O B.O. diz ainda que familiares de Samanta correram para ajudá-la e que Bruno fugiu e não foi preso.

O relato da vítima

A redação procurou Samanta Souza Pereira Lima, mas ela preferiu não comentar sobre o caso para que o processo judicial não seja prejudicado. Entretanto, a reportagem apurou que, na tarde do domingo (5), a juíza Claudia Regina Moreira Favacho, da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém, estabeleceu as medidas protetivas contra Bruno. E que a Justiça proibiu ele de se aproximar da vítima em um limite de distância de 300 metros. E também o proibiu de entrar em contato com ela e frequentar a casa da família de Samanta. Bruno também foi restringido para visitar a filha.

Nota da Polícia

A PC confirmou, por meio de nota divulgada na manhã desta quarta-feira (08), o registro do caso na Delegacia de Atendimento Especializado à Mulher (Deam) e a solicitação das medidas protetivas. "A vítima foi encaminhada para exames e atendimento multidisciplinar. Medidas protetivas foram solicitadas. Diligências estão sendo feitas para encontrar o agressor. Informações que auxiliem o trabalho da Polícia neste caso podem ser repassadas por meio do Disque-Denúncia, pelo número 181.", detalhou o comunicado.

Defesa diz que Bruno é inocente

O advogado criminalista Lucas Sá, responsável pela defesa de Bruno, conversou​, ​com exclusividade​,​ com o Grupo Liberal e desmentiu informações​ ​divulgadas de que o cliente estaria sob a condição de foragido. "O senhor Bruno nunca esteve foragido e inclusive já se colocou à disposição da ​a​utoridade ​p​olicial para prestar todo e qualquer esclarecimento sobre este caso. Estamos confiantes que a verdade aparecerá, pois Bruno é inocente e os ataques realizados nas redes sociais contra ele são injustos”, ​disse o advogado por meio de nota​. Lucas Sá também esclareceu que Bruno pediu, na manhã desta quarta-feira (8), afastamento de suas atividades da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Seção Pará.

​"​Inclusive, com a intenção de poder se defender com a seriedade necessária, Bruno solicitou na manhã de hoje, à OAB-PA, seu afastamento temporário da Comissão Temática de Atividades Notariais e Registrais da qual é integrante​", completou o criminalista.​

Circula nas redes sociais que Bruno Natan Abrahan Benchimol seria candidato à vaga de juiz do Tribunal Regional Eleitoral-PA (TRE-PA). O órgão disse, por meio de nota divulgada nesta quarta-feira (08), apenas que, atualmente, há duas vagas para juristas na Corte Eleitoral: uma para juiz substituto e outra para juiz efetivo. Porém, não confirmou se o advogado faz parte do quadro de candidatos. Além disso, a reportagem apurou que Bruno concorreu, no ano de 2020, ao cargo de vereador na capital paraense pelo partido Avante. A reportagem também procurou o partido por e-mail para comentar o caso, mas não houve retorno até o fechamento desta edição.

Posicionamento da OAB Pará

Procurada para se comentar o caso, a OAB Pará informou, por meio de nota divulgada nesta quarta-feira (08), que teve conhecimento de possível envolvimento em prática delituosa de integrante do sistema, sendo determinado o afastamento deste de suas atividades, enquanto perdurar a apuração dos fatos. "Conforme os resultados das investigações e de eventuais ações das autoridades competentes, a Seccional adotará as medidas cabíveis, nos termos do Estatuto da Advocacia e Código de Ética da OAB-PA.", detalhou a nota.

"A OAB Pará destaca que, conforme orienta o Provimento 164/2015, assumiu o compromisso de combater as construções histórico-sociais que embasam e naturalizam a violência contra a mulher. E que, enquanto representante da sociedade civil e defensora dos direitos humanos, da justiça social e da democracia, entre os quais inseridos os direitos das mulheres, conforme reconhecido pelo Sistema Global de Proteção aos Direitos Humanos, está atenta aos elevados índices de violência doméstica e familiar contra a mulher e atua de forma a realizar um enfrentamento comprometido desta violência, sendo intolerante com quaisquer práticas desta natureza.", concluiu.