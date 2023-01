Marido tranca esposa dentro de casa após discussão e é preso pela polícia em Marabá

Um homem foi preso no início da madrugada de domingo (15) supostamente por trancar a esposa dentro de casa após uma discussão entre o casal no bairro Jardim União, em Marabá, região sudoeste do Pará. As informações são do Debate Carajás.

VEJA MAIS

Quem acionou a Polícia Militar (PM) foi a própria vítima, por volta de 00h50. A guarnição se dirigiu ao endereço onde a confusão teria acontecido e foi recebida por um casal. Os militares indagaram o homem e a mulher, nesse momento, os dois voltaram a discutir. O casal foi conduzido pela PM à 21ª Seccional Urbana da cidade.

O homem foi autuado em flagrante pelos crimes de violência doméstica e ameaça. A vítima foi liberada após os procedimentos cabíveis. A audiência de custódia do suspeito ocorre nesta segunda-feira (16).

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes atualização sobre a decisão do juiz a respeito da liberdade ou não do homem detido. A reportagem aguarda retorno.