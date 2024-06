Acidente com ônibus do IFPA: três estudantes recebem alta hospitalar; duas pessoas seguem internadas

Três estudantes do Instituto Federal do Pará (IFPA) internados após o acidente envolvendo o ônibus do IFPA no fim do mês passado, receberam alta hospitalar. Na terça-feira (4), duas jovens do Campus Avançado Vigia, internadas no Hospital Metropolitano, em Ananindeua, foram liberadas para retornarem às suas casas. Outro discente, do mesmo polo, recebeu alta na quarta-feira (5). Com isso, todos os estudantes do IFPA hospitalizados por conta do sinistro já foram liberados de onde estavam. Apenas duas pessoas seguem internadas: dois servidores do instituto do campus Castanhal. O acidente matou quatro pessoas.

A atualização no quadro de saúde dos sobreviventes do acidente foi feita pelo IFPA, no seu perfil no Instagram, ainda na quarta (5). De acordo o instituto, com as altas ocorridas nesta semana, dos 40 acidentados, 34 já deixaram as unidades de saúde onde receberam os devidos cuidados médicos, para retornarem a seus municípios de origem.

VEJA MAIS

“Vale frisar ainda que as equipes dos campi e da Reitoria continuam empenhadas no acompanhamento psicológico e acolhimento de estudantes e servidores envolvidos direta ou indiretamente no acidente. Tais equipes continuarão, também, a acompanhar a reabilitação dos acidentados, até a plena recuperação de cada um deles”, comunicou o IFPA.

Entre os servidores internados do campus Castanhal, está Walkelly Oliveira, de 40 anos. Ela é advogada e presidente da Comissão de Defesa e Direito dos Animais da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Pará (OAB/PA). A redação integrada de O Liberal tenta contato com familiares e pessoas próximas a ela para informar o estado de saúde de Walkelly.

O acidente

Quatro pessoas morreram em um grave acidente envolvendo o ônibus do Instituto Federal do Pará (IFPA), dos campi Castanhal e Vigia, na tarde de domingo (26). O veículo, que transportava 40 pessoas, entre alunos e servidores, seguia para a cidade de Tucuruí, no sudeste do Pará, quando colidiu com o muro do túnel das eclusas da Usina Hidrelétrica de Tucuruí. As circunstâncias do acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades policiais. As vítimas que morreram foram identificadas como a professora Amanda Cristiane da Silva Costa, de Vigia; o motorista Edinaldo Meireles, de Castanhal; a servidora Suany Couto Teixeira Nunes, de Castanhal; e um aluno, de aproximadamente 16 anos, identificado como Paulo Vinícius da Silva Borges, de Vigia.