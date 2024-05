Presidente da OAB de Castanhal atualiza estado de saúde de servidora que estava em ônibus do IFPA

A servidora do Instituto Federal do Pará (IFPA), Walkelly Oliveira, de 40 anos, que é uma das vítimas que estava no ônibus da instituição envolvido no acidente em Tucuruí, segue internada em estado grave. Walkelly, que também é advogada e presidente da Comissão de Defesa e Direito dos Animais da OAB/PA - Castanhal, está em coma induzido e ainda corre o risco de vida, segundo informações repassadas pelo Presidente da OAB de Castanhal, Brandon Piedade, nesta quarta-feira (29/05).

Conforme as informações repassadas, Walkelly sofreu traumatismo craniano e teve fratura exposta em uma das pernas. O quadro delicado requer cuidados específicos e, dessa maneira, a servidora foi transferida para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua, na madrugada de terça-feira (28/05). Brandon Piedade relata que a advogada está reagindo ao tratamento, mas o quadro continua crítico. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde do Pará (Sespa), além da servidora, outras três vítimas que estavam no ônibus do IFPA também foram transferidas para o (HMUE) em uma aeronave do Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp).

Tratamento

Em nota divulgada nas redes sociais nesta quarta-feira (29/05), o IFPA atualizou as informações relacionadas às vítimas que ainda estão internadas. Sem revelar os nomes, a instituição comunicou que quatro pessoas permanecem no Hospital em Tucuruí, um estudante está em processo de transferência para um hospital da capital. Outras quatro pessoas continuam internadas no Hospital Metropolitano, em Ananindeua, sendo uma delas em estado grave. O IFPA esclareceu que está prestando assistência contínua aos acidentados.

A instituição ainda ressaltou que o ônibus acidentado pertencia ao IFPA campus Castanhal e passou por manutenção recente, no último dia 12 de abril. No entanto, as causas do acidente ainda estão sendo investigadas pela Polícia Civil local, ainda sem prazo para concluir, e o IFPA está, desde o início, colaborando para que os fatos sejam apurados e a perícia traga resultados consistentes para a conclusão do caso.

Acidente

Walkelly era uma das 40 pessoas que estavam no ônibus do Instituto Federal do Pará (IFPA), dos campi Castanhal e Vigia, envolvido no grave acidente em Tucuruí, na tarde de domingo (26). Quatro pessoas morreram quando o veículo colidiu com o muro do túnel das eclusas da Usina Hidrelétrica de Tucuruí. As circunstâncias do acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades policiais.