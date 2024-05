Alunos do IFPA sobreviventes do acidente chegam a Castanhal e são recebidos com comoção 

Um coletivo com os 14 alunos sobreviventes do acidente envolvendo o ônibus do Instituto Federal do Pará (IFPA), ocorrido em Tucuruí no último domingo (26), chegou no município de Castanhal, nordeste do estado, no início da noite desta terça-feira (28), por volta de 18h. Eles saíram de Tucuruí às 6h30 da manhã e foram recebidos com comoção e aplausos pela comunidade.

Os alunos e pais foram recebidos com muitas palmas e lágrimas de emoção e agradecimento. Eles foram levados para o auditório do IFPA, na cidade, para acolhimento. As pessoas que estavam no local registraram a chegada dos estudantes por meio de imagens de telefones celulares.

VEJA MAIS

Ainda nesta terça (28), familiares e amigos próximos de Paulo Vinícius, 15 anos, estudante do Instituto Federal do Pará (IFPA) que morreu no acidente, participaram do velório do jovem, que ocorreu na casa da família, no município de Vigia de Nazaré, nordeste do Pará. O corpo chegou ao local ainda nesta madrugada.

Quatro pessoas morreram no acidente envolvendo o ônibus do Instituto Federal do Pará (IFPA), dos campi Castanhal e Vigia, na tarde deste domingo (26). O veículo, que transportava alunos e servidores para a cidade de Tucuruí, no sudeste do Pará, colidiu com o muro do túnel das eclusas da Usina Hidrelétrica de Tucuruí. As circunstâncias do acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades policiais.

O ônibus levava pelo menos 50 pessoas. As vítimas que morreram foram identificadas pela Polícia Civil como a professora Amanda Cristiane da Silva Costa, o motorista conhecido como "Meireles", a servidora Suany Couto Teixeira Nunes e um aluno, ainda não identificado, de aproximadamente 16 anos.​