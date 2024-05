Acidente com ônibus do IFPA: três pessoas recebem alta hospitalar e outras cinco seguem internadas

Três estudantes do Instituto Federal do Pará (IFPA) – dois de Castanhal e outro de Vigia –, que estavam internados no Hospital Regional de Tucuruí em decorrência do acidente envolvendo o ônibus do IFPA registrado no último domingo (26), receberam alta nesta sexta-feira (31). Cinco pessoas permanecem internadas, uma no Hospital Regional de Tucuruí e quatro, uma delas em estado grave, no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua, na Grande Belém. Quatro vítimas morreram no sinistro. Ao todo, 31 pessoas já se recuperam fora doe ambiente hospitalar.

De acordo com o IFPA, que compartilhou a atualização sobre o caso em seu perfil no Instagram, está sendo providenciado transporte aos três alunos liberados do hospital, orientados para a continuação do tratamento, e suas famílias retornarem aos municípios de origem. Entre as vítimas que tiveram alta hospitalar, “há uma estudante hospedada em Tucuruí já com alta médica, porém realizando fisioterapia".

“Nesse hospital (de Tucuruí), ainda permanece internado um estudante do Campus Avançado Vigia", informou o instituto. Com relação aos outros quatro sobreviventes, o IFPA disse no comunicado que se tratam de dois servidores de Castanhal e duas estudantes de Vigia”. “Já no Hospital Metropolitano, em Ananindeua, ainda estão internadas quatro vítimas do acidente, sendo dois servidores de Castanhal e duas estudantes de Vigia", comunicou.

O Instituto Federal do Pará reforçou que "suas equipes permanecem dando apoio aos envolvidos no acidente com o ônibus. Parte da equipe continua contatando familiares a fim de orientá-los a respeito do acionamento do seguro. Bem como equipes de saúde do IFPA se mantêm presencialmente acompanhando os internados em Tucuruí e na Região Metropolitana de Belém”.