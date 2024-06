Três estudantes que estavam no ônibus do IFPA retornaram para Castanhal, após o acidente

Mais três estudantes do Instituto Federal do Pará (IFPA) que estavam no ônibus envolvido no acidente em Tucuruí retornaram para suas casas neste sábado (1/05). Os jovens receberam alta após ficarem internados no Hospital Regional de Tucuruí, desde o dia do acidente.

Os três estudantes transferidos neste sábado estavam acompanhados dos pais, na volta para casa. Eles fizeram a viagem em um micro-ônibus, juntamente com alguns servidores que estavam em Tucuruí aguardando o transporte para retornar a Castanhal.

Além disso, o IFPA ainda comunicou que um estudante, também em alta, deve ser transladado de volta para casa na manhã de domingo (2), em ambulância cedida pelo município de Vigia.

Por meio de nota, o IFPA informou que em Tucuruí, cidade onde ocorreu o acidente, ainda há um estudante do IFPA campus Avançado Vigia internado no Hospital Regional. Já no Hospital Metropolitano, em Ananindeua, quatro pessoas permanecem internadas: duas estudantes do Campus Avançado Vigia e dois servidores do Campus Castanhal.

Acidente

Quatro pessoas morreram em um grave acidente envolvendo o ônibus do Instituto Federal do Pará (IFPA), dos campi Castanhal e Vigia, na tarde de domingo (26). O veículo, que transportava 40 pessoas, entre alunos e servidores, seguia para a cidade de Tucuruí, no sudeste do Pará, quando colidiu com o muro do túnel das eclusas da Usina Hidrelétrica de Tucuruí. As circunstâncias do acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades policiais. As vítimas que morreram foram identificadas como ​a professora Amanda Cristiane da Silva Costa, de Vigia; o motorista Edinaldo Meireles, de Castanhal; a servidora Suany Couto Teixeira Nunes, de Castanhal; e um aluno, de aproximadamente 16 anos, identificado como Paulo Vinícius da Silva Borges, de Vigia.