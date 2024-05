Acidente com ônibus do IFPA: perícia do veículo é finalizada; laudo pode sair em 10 dias

A Polícia Científica do Pará (PCEPA) finalizou, na manhã desta quinta-feira (30), a perícia no ônibus do Instituto Federal do Pará (IFPA), que tombou para fora da pista rotatória e bateu em um muro de concreto, próximo ao túnel da barragem da Usina Hidrelétrica de Tucuruí, no sudeste paraense, no último domingo (26). O laudo pericial, que deve apontar as condições do ônibus no momento do acidente, tem previsão para ser emitido em até 10 dias, podendo ser prorrogado. O documento será entregue a Polícia Civil, que é responsável pelas investigações sobre o caso.

Durante a perícia veicular, segundo o Francisco Santos, coordenador das Regionais da PCEPA, “são verificadas questões mecânicas, de frenagem, se os freios estavam operantes no momento da colisão, se os pneus estão em boas condições, se a barra de direção está intacta ou não, entre outras observações forenses”.

A participação da PCEPA se deu desde o dia do acidente, quando equipes do Núcleo Avançado de Tucuruí participaram de maneira imediata da remoção das vítimas. Além disso, diante da urgência do fato, os corpos foram rapidamente periciados e liberados aos familiares.

O caso

O ônibus transportava servidores e alunos do IFPA de Castanhal e Vigia para Tucuruí, onde seriam realizados os Jogos dos Institutos Federais (JIF 2024), que acabaram sendo cancelados após o sinistro. O veículo, com 40 pessoas, colidiu com a estrutura da hidrelétrica em circunstâncias que ainda estão sendo investigadas pela Polícia Civil do Pará.