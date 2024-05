Acidente com ônibus do IFPA: Polícia Científica tem 10 dias para concluir laudo pericial do veículo

A Polícia Científica do Pará (PCEPA) tem dez dias para concluir o laudo pericial do ônibus do Instituto Federal do Pará (IFPA), envolvido no acidente que deixou quatro pessoas mortas, em Tucuruí, no sudeste do Pará, no último domingo (26). Os trabalhos de análise do veículo tiveram início nesta quarta-feira (29), por meio da Gerência d​e Perícia Veicular (GPV).

De acordo com a PCEPA, a solicitação foi feita pela Polícia Civil. “A partir desse momento, e devido à importância e a urgência e a especificidade do caso, encaminhamos para Tucuruí o nosso engenheiro mecânico Arnaldo Almeida, que é um dos nossos melhores peritos para esses casos, fez a perícia de maneira autônoma e íntegra”, disse Celso Mascarenhas, diretor-geral da PCEPA.

O objetivo da perícia veicular é verificar as condições do ônibus no momento do acidente. “Nesse tipo de perícia, são verificadas questões mecânicas, de frenagem, se os freios estavam operantes no momento da colisão, se os pneus estão em boas condições, se a barra de direção está intacta ou não, entre outras observações forenses”, explicou Francisco Santos, coordenador das Regionais da PCEPA.

A partir de agora, o laudo pericial tem previsão para ser emitido em 10 dias, que será entregue a PC que é responsável pelas investigações sobre o caso. A participação da PCEPA se deu desde o dia do acidente, quando equipes do Núcleo Avançado de Tucuruí participaram de maneira imediata da remoção das vítimas. Além disso, diante da urgência do fato, os corpos foram rapidamente periciados e liberados aos familiares.