Acidente com ônibus do IFPA: oito pessoas seguem internadas e uma delas em estado grave

O Instituto Federal do Pará (IFPA) atualizou o número de pessoas hospitalizadas pelo acidente registrado no último domingo (26), em Tucuruí, sudeste do Estado. Sem revelar os nomes, o IFPA informou, nesta quarta-feira (29), em uma nota divulgada em seu perfil no Instagram, que oito vítimas seguem internadas.

Desse total, quatro pessoas, sendo que um “estudante está em processo de transferência para um hospital da capital”, seguem no Hospital Regional de Tucuruí. O restante, as outras quatro pessoas, continuam internadas no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua, “sendo uma delas em estado grave”.

O Instituto esclareceu que presta assistência contínua aos acidentes, articulada em três etapas, além de ter decretado luto oficial de três dias e o cancelamento do Jogos dos Institutos Federais (JIF 2024), após o acidente que terminou com quatro mortes.

“Nas primeiras 24 horas, as ações foram voltadas para o socorro médico e auxílio psicológico das vítimas do acidente, bem como acolhimento de seus familiares. Também foram feitas as interlocuções necessárias com as Prefeituras Municipais de Castanhal, Vigia e Tucuruí, a fim de providenciar transporte para que as famílias fossem ao encontro de seus entes envolvidos no acidente”, informou



A segunda etapa, ainda de acordo com o IFPA, consistiu em “tomar todas as medidas necessárias para que, à medida que as vítimas fossem sendo liberadas, passassem por acolhimento no IFPA campus Tucuruí, antes de seguirem para suas casas com seus familiares”. As demais delegações foram encaminhadas, em segurança, para seus municípios de origem. Essa etapa culminou em uma homenagem singela aos que faleceram em decorrência do acidente.

A terceira e última etapa, o Instituto disse que demandará, e "consiste em acompanhar as vítimas, seus familiares e aacadêmica envolvida mais diretamente, para que se restabeleçam, sabendo que, em alguns casos, as sequelas podem perdurar".

Sobre o ônibus envolvido no sinistro, que pertencia ao campus Castanhal, o IFPA esclareceu que, no dia 12 de abril deste ano, ele passou por manutenção. “No entanto, as causas do acidente ainda estão sendo investigadas pela Polícia Civil local, ainda sem prazo para concluir, e o IFPA está, desde o início, colaborando para que os fatos sejam apurados e a perícia traga resultados consistentes para a conclusão do caso”, finalizou.