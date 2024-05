Acidente com ônibus do IFPA: sobreviventes serão atendidos em programa pós-traumático

A psicóloga Mônica Coelho, do Instituto Federal do Pará (IFPA), campus Castanhal, informou nesta terça-feira (28) à reportagem do Grupo Liberal que os alunos sobreviventes do acidente envolvendo o ônibus da instituição serão atendidos por um “programa de acompanhamento pós-traumático”.

“A gente vai esperar o tempo deles. Nós ainda vamos planejar, estudar como vamos fazer isso da forma mais simples e natural possível”, disse, ao comentar sobre como foi a volta para casa.

“A gente vinha bem devagar, até porque a estrada é muito perigosa, mas foi tranquilo. Os meninos começaram a se descontrair, ao mesmo tempo que estavam descansando com os seus pais ao lado. Foi tudo bem, graças a Deus. Estamos mais aliviados”, comentou.

O acidente ocorreu na tarde de domingo (26). O ônibus transportava servidores e alunos do IFPA de Castanhal e Vigia para Tucuruí, onde seriam realizados os Jogos dos Institutos Federais (JIF 2024). O veículo, com 40 pessoas, colidiu com a estrutura da hidrelétrica em circunstâncias que ainda estão sendo investigadas pela Polícia Civil do Pará. Quatro pessoas morreram na hora.