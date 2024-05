Acidente com ônibus do IFPA: ‘Vitória que Deus me deu’, diz mãe ao abraçar filho sobrevivente

O reencontro entre o estudante Renilson dos Santos da Silva, 18 anos, e a mãe dele, Selenilde da Silva dos Santos, foi marcado por emoção e agradecimentos, na tarde desta terça-feira (28), em Castanhal, nordeste paraense. O jovem é um dos sobreviventes do acidente envolvendo um ônibus do Instituto Federal do Pará (IFPA) e que deixou quatro pessoas mortas, na tarde do último domingo (26), em Tucuruí, sudeste do estado.

VEJA MAIS

Um ônibus com 14 alunos​ chegou ao IFPA de Castanhal nesta terça, por volta das 18h30. Eles saíram de Tucuruí às 6h30.

Questionada sobre a sensação de poder abraçar o filho novamente, Selenilde afirmou: “Era tudo o que eu queria”. Renilson definiu a viagem como “muito cansativa”. “Foi a maior vitória que Deus me deu. A gente só tem que agradecer a Deus por essa vitória”, completou Selenilde.