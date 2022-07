Visagem? Vigilante ouve choro de criança em UPA fechada em Oriximiná

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma suposta visagem na UPA do bairro do Penta, em Oriximiná, na manhã do último domingo (17), dia em que a unidade de saúde estava fechada.

As imagens foram gravadas pelo vigilante. Assustado, ele mostra que, mesmo estando sozinho dentro da UPA, ouve um choro de criança. No vídeo é possível ouvir o choro de criança ecoando no prédio.

"Hoje, dia 17 de julho de 2022, olha a situação aqui. Eu tô sozinho no posto. Eu vou rodar no corredor, olha aqui como não tem ninguém, óh. Olha ai, ninguém aqui. É sinistro o que acontece aqui", diz o homem andando pelos espaços da UPA.

"Eu já tô acostumado com essa situação. Cara, é sinistro!", diz.

A redação integrada de O Liberal entrou em conto com a secretaria municipal de saúde de Oriximiná para saber mais sobre o caso e aguarda retorno.

