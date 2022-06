Motoqueiro fantasma? Moto se movimenta sozinha e intriga moradores; vídeo

Imagens registradas por câmeras de segurança de uma casa capturaram o momento em que uma moto estacionada se movimenta sozinha e cai em uma rua deserta, localizada na Benedito Montenegro, no centro de Bocaina, em São Paulo. O flagra intrigou os moradores da cidade, que passaram a tecer teorias sobre um suposto fantasma ou força sobrenatural.

VEJA MAIS

No vídeo, o veículo aparece estacionado em uma rua e, após a luz da casa piscar algumas vezes, se movimenta sozinho e cai no asfalto. O momento inusitado foi flagrado no último dia 6 de junho. Veja o vídeo:

Segundo a moradora da casa que aparece no registro, antes de sair na garagem e encontrar a moto caída, o som da tentativa de partida foi ouvido várias vezes. "Eu estava na sala e comecei a ouvir aquele barulho de insistência quando você está tentando fazer a moto ou um carro pegar, e aquilo começou a me incomodar. Quando saí, vi a moto ligada no chão, aí ela afogou e desligou", relatou Raiza Rafaele dos Santos.

A mulher correu para pedir para o marido verificar as câmeras de segurança e, logo em seguida, o dono da moto apareceu questionando se alguém havia batido o veículo. "Ele garantiu para a gente que estava com a chave e que não deixou a moto ligada. Ele achou que alguém tinha batido na moto e fugido. Nós mostramos o vídeo e ele saiu daqui sem acreditar. Se não tivesse filmagem, acho que ninguém iria acreditar", contou ela.

Luz piscando intriga moradora

Segundo Raiza, a luz que pisca no vídeo só acende quando há alguém na garagem, no entanto, naquele momento, não havia nenhuma pessoa no local. "É um sensor de presença que tem na câmera da garagem, mas não tinha ninguém ali, nem na rua. Eu estava dentro de casa e meu marido também. E dá para perceber que, assim que para de piscar, a moto anda e cai no asfalto", disse.

Motoqueiro fantasma?

Raiza acredita que o ocorrido só pode ter sido algo sobrenatural, pois o sensor da câmera está em perfeita funcionalidade. "Difícil uma moto andar sem estar com a chave, e eu vi a moto ligada no chão. Mas isso infelizmente a câmera não pega", relatou.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Luiz Cláudio Fernandes, editor web de O Liberal.com)