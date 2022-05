Pacientes da Santa Casa narram casos de encontros com 'médica fantasma'; entenda

No último domingo (22), uma história envolvendo um fato ainda sem explicação ganhou as redes sociais. Tudo começou após um usuário do Twitter relatar vários episódios em que crianças internadas na Santa Casa de Misericórdia do Pará receberam alta verbal de um médico e, ao serem questionados por profissionais responsáveis pela checagem das liberações, não conseguiam comprovar quem era o profissional e nem apresentavam as guias de alta assinadas.

Os casos começaram a acontecer em meados de fevereiro, quando a equipe de pediatria percebeu as altas não notificadas. Quando iam questionar o procedimento equivocado junto ao quadro, descobriram três fatos em comum: ninguém havia notificado a alta no papel; não havia receituário para casa; e as crianças realmente haviam melhorado. De início, a suspeita era que alguém da equipe estava fazendo o procedimento sem comunicar. Depois, levantou-se a hipótese de que alguém que teria algum problema com os pediatras da Santa Casa estaria tentando atrapalhar o serviço..

Em busca do autor das altas

Para tentar descobrir o profissional que estava liberando as crianças, os pediatras passaram a buscar pelos médicos que estavam de serviço nos dias ocorridos. Porém, nenhum nome era unânime nos plantões. A possibilidade dos responsáveis pelas crianças estarem inventando a alta para irem para casa também foi levantada pela a equipe, mas os casos continuavam crescendo e outros fatos semelhantes foram identificados.

Determinados em achar o responsável pelas liberações irregulares, a equipe médica passou a questionar os pacientes e obteve de todos eles a mesma descrição das características físicas da pessoa em questão: tratava-se de uma mulher caucasiana, baixa, de cabelos lisos com luzes, que usava óculos, tinha uma estatura corporal larga, com voz forte e aparência de 50 anos.

Médica passou pelo mesmo corredor e não foi vista

Em abril, um fato curioso chamou a atenção de uma das enfermeiras da instituição. Ao entrar em um dos leitos ela viu a mãe de uma das crianças internadas arrumando as coisas para ir embora. Questionada se havia recebido alta médica ela respondeu positivamente. Mas ao perguntar qual profissional havia estado na enfermaria para liberá-la, a paciente respondeu que seria uma médica que tinha acabado de sair naquele mesmo instante e pelo mesmo corredor por onde a enfermeira tinha vindo. Porém, nenhuma médica havia cruzado com a funcionária.

Novamente, as características físicas batiam com as relatadas anteriormente pelos outros pacientes: mulher causasiana, cabelos lisos com luzes e voz forte. Intrigada com a situação, a enfermeira indagou a mãe e descobriu que a tal médica havia dito uma frase que lhe era bastante familiar. "O menino já está bom, melhor que eu mesma". A expressão reacendeu na técnica a lembrança de uma médica que trabalhou por muitos anos na Santa Casa, mas que morreu há um ano vítima de covid-19.

A descoberta

No intuito de tirar a prova para saber se a médica era a mesma pessoa cogitada pela equipe, os funcionários esperaram até que outra "alta fantasma" acontecesse para inquirir o próximo paciente. Quando isso aconteceu, os enfermeiros mostraram uma foto da médica e perguntaram se, por acaso, havia sido ela a pessoa que tinha estado na enfermaria e liberado a criança. E veio a confirmação. A médica que estava dando alta era a mesma que havia falecido por covid-19. Outros membros da equipe também relataram uma frequência de vultos pelos corredores da ala pediátrica do hospital, apontado como um dos sete lugares mais assombrados de Belém.

Segundo o relato, as altas misteriosas continuam acontecendo pelo hospital e a médica é vista principalmente pelo 4º andar, setor onde atuou por anos. Apesar da veracidade não ter sido confirmada, histórias sobre vultos e visagens não são incomuns entre os funcionários da Santa Casa de Misericórdia do Pará. Nos comentários da publicação, vários internautas passaram a contar experiências sobrenaturais vivenciadas no local.

Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira