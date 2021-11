VÍDEO: Fantasma? Copo cheio de cerveja tomba sozinho em bar e causa espanto

Um incidente em um bar fundado há 167 anos causou espanto de funcionários e clientes. Um copo cheio de cerveja tombou e caiu da bancada, como se tivesse sido empurrado por alguém. No entanto, não havia ninguém por perto. A cena aconteceu no último sábado (13), e foi filmada pelo circuito interno de segurança do estabelecimento, em Sunderland, na Inglaterra. As informações são do jornal The Sun.

A proprietária, Darla Anderson, de 23 anos, se surpreendeu com a situação e compartilhou o vídeo nas redes sociais. No dia anterior ao acontecimento, uma cliente espiritualizada disse que acreditava estar “sentindo alguma coisa” no bar.

“Minha tia era a dona do bar há cerca de 20 anos e sempre dizia que o local era mal assombrado”, disse Darla.

Após compartilhar o vídeo no Facebook, a jovem ouviu de frequentadores do bar uma explicação mais cética sobre o incidente.

“Algumas pessoas comentaram dizendo que o bar não é plano, então o copo só escorregou. Mas ele estava em uma superfície desenhada para evitar que coisas como essa acontecessem”, rebateu a empresária.