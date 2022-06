Casal é quase atingido com refrigerante jogado por 'fantasma' em supermercado; vídeo

Uma suposta "aparição" fantasmagórica dentro de um supermercado está chamando a atenção dos internautas, nesta quarta-feira (15). Tudo ocorreu quando um casal tentava pagar as compras em um mercadinho de bairro e foi surpreendido com o arremesso "misterioso" de um refrigerante.

As câmeras de segurança do estabelecimento alimentício registraram o momento em que a bebida "voa" sem absolutamente ninguém jogá-la, em direção dos consumidores e atinge um painel de acrílico. Por muito pouco, um cliente do estabelecimento escapou de um acidente.

Assista ao vídeo:

Apesar da situação inusitada, tudo não passou de uma coincidência. No segundo vídeo, é possível ver o mistério ser desvendado. Na verdade, o impulso da bebida foi causado por causa de um vazamento de gás de dentro do refrigerante, o que deixou a impressão de que ela teria sido arremessada. No final das contas, foi apenas as leis da física agindo sobre o recipiente da bebida.