Suposta aparição sobrenatural assusta funcionários de hospital de Chaves, no Marajó

Funcionários do Hospital Municipal de Chaves, município localizado no Arquipélago do Marajó, registraram o que seria uma aparição sobrenatural. As imagens foram divulgadas nas redes sociais. As informações são do Portal do Marajó.

O registro teria ocorrido na madrugada do último sábado (9).

Segundo o relato do funcionário em plantão, divulgado pelo portal, a fígura estava em uma parede do corredor do hospital e se assemelhava a uma pessoa do sexo masculino. Ele conseguiu fotografar o que viu, mas, ao se aproximar do local, se surpreendeu ao descobrir que não havia mais nada no lugar.

"Há relatos de coisas semelhantes a esta que acontecem no hospital, tanto que alguns servidores já normalizaram essas situações", diz. "Já ouviram bebê chorando na sala de parto várias vezes e não havia ninguém lá quando foram olhar", completa o relato.